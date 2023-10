So unterschiedlich ticken die Kinder von Gwyneth Paltrow

So langsam werden die Kinder von Gwyneth Paltrow (51) flügge. Tochter Apple (19) ist bereits am College und verbringt nur noch die Schulferien zuhause. Sie ziehen zu lassen, fiel der Schauspielerin und Unternehmerin nicht leicht. In einem Interview sagte sie einst, Apples Übertritt zum College sei für sie «so tiefgreifend wie eine Geburt» gewesen. Einfach furchtbar. Dieses Erlebnis wird sich bald wiederholen. Sohn Moses (17) ist in der Oberstufe, der High School, und auch bei ihm steht der Wechsel an ein College an.