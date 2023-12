Eltern-Vorsätze für 2024

So viel Zeit mit seiner Michèle wünscht sich Manu Burkart im neuen Jahr

Alle Jahre wieder fragen wir prominente Eltern, was sie sich für das kommende Jahr vornehmen. Manu Burkart vom Comedy-Duo Divertimento ist Papa von drei Kindern. Im Familienalltag fehlt ihm die Zweisamkeit mit Ehefrau Michèle. Daran will er 2024 was ändern!