So werden Geschwister von krebskranken Kindern gestärkt

Soll man die Geschwisterkinder ins Spital mitnehmen?

Das ist momentan wegen Corona ein wenig schwierig, im Normalfall raten wir aber dazu. Besonders Kinder zwischen vier und sieben Jahren, die noch in der magischen Phase sind – also in deren Vorstellung alles möglich ist –, brauchen einen Abgleich ihrer Fantasie mit der Realität. Sie sollen sehen, dass ihr Geschwister im Grunde noch der oder die Gleiche ist. Auch ältere Kinder stellen sich die Intensivstation meist bedrückend und hektisch vor. Dieses Bild kann durch einen Besuch korrigiert werden.