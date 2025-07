Weshalb in die Ferien fahren, wenn es zuhause am schönsten ist? Nach diesem Motto geniessen Schwingerkönigin Sonia Kälin und ihr Mann Stefan Halter den Sommer im heimischen Garten im Kanton Obwalden. Hier haben nicht nur die Eltern einen grünen Daumen, auch die beiden Mädchen Lena und Noemi sähen, giessen und ernten schon tatkräftig mit. In unserer Miniserie «Mein Sommerparadies» zeigt die «Donnschtig-Jass»-Schiedsrichterin, was sie alles angepflanzt haben und welche tierischen Freunde sie in ihrer grünen Oase beherbergen.

Lea Huber