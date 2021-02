Eine wichtige Erziehungsaufgabe sieht das Paar darin, die Kinder ohne Gender-Vorurteile aufwachsen zu lassen. Bereits in ihrem Amtsjahr als schönste Schweizerin hat Lauriane Sallin gegen Geschlechter-Klischees gekämpft. Etwa, als sie den Lastwagen-Führerausweis machte, um eigenhändig Hilfsgüter in ein Kinderspital nach Marokko zu transportieren. «Ich weigerte mich stets, meine Weiblichkeit als Einschränkung zu sehen. Mir fehlte es weder an Kraft noch an Mut, mich dem Leben zu stellen. Mit dieser Einstellung konnte ich mich immer weiterentwickeln.»