So wird der Garten zum Wohlfühlort für die ganze Familie

Inseln schaffen

Bevor man loslegt, sollte man sich gut überlegen, wo was hinkommt. Der Grill soll möglichst nicht neben der Kinderspielecke stehen. Wir wollen ja keine unentspannten Erwachsenen am Grill und Kinder sollen sich möglichst frei bewegen dürfen. Damit das gelingt, plädiere ich stets dafür Inseln schaffen. Da wo die Kinder spielen, sollen keine Gefahrenquellen in der Nähe sein. Man soll sich aber nicht nur überlegen, wo die lieben Kleinen ihr Plätzchen bekommen. Auch Erwachsene verdienen ihre Insel. Die soll dann auf die Bedürfnisse der Erwachsenen zugeschnitten sein.