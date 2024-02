Natürlich wecken diese Tatsachen ambivalente Gefühle in mir. Klar habe ich mir überlegt, dass es wahrscheinlich einfacher wäre, wenn wir das Kind zurückhalten. Noch ein Jahr Kita, Kind sein, verspielt sein, in den Tag leben. Tun und lassen, was man will, wann man will. Ferien inklusive.