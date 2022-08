Soll man Zwillinge gleich kleiden?

Am allermeisten aber fällt mir auf, dass sich die beiden gerade so gut verstehen wie noch nie. Ich hake nach. «Weisst du», sagt die eine, «ich bin so froh, dass ich keine rosa Röcke mehr tragen muss». Die andere setzt ein: «Und ich mochte die doofen Turnschuhe nicht, die meine Schwester immer anziehen wollte.» Sie seien in ihrem jungen Leben «noch NIE so froh gewesen, einfach wieder selber zu entscheiden, was sie wann anziehen und machen wollen».