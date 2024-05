Ein gemütlicher Tag zu Hause in Giswil im Kanton Obwalden im Kreis der Liebsten: So hat Noemi, die Tochter von Schwingerkönigin und «Donnschtig-Jass»-Schiedsrichterin Sonia Kälin (39) ihren ersten Geburtstag gefeiert. «Wir haben den Tag mit ihren beiden Gottis und ihrem Onkel verbracht», so Kälin. «Gemeinsame Zeit hat für uns mehr Wert als grosse Geschenke.» Dennoch durfte die Kleine ein paar Päckli auspacken: Es gab einen Velohelm, ein Sandkasten-Spielzeug und einen Batzen fürs Kässeli.