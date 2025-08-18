Sophia und Anna treten in Sonja Nefs Fussstapfen 

«Dass das jetzt wegfällt, darüber bin ich nicht traurig», zeigt sich Papa Hans erleichtert. Dass es seine Töchter ins Kader geschafft haben, macht auch ihn happy. «Um die nächste Stufe zu erreichen, sind jetzt gute Resultate nötig, aber viel wichtiger ist beiden, sich weiterzuentwickeln und besser und stärker zu werden.» Denn auch wenn ihr Vater Alpin-Direktor bei Swiss-Ski ist, eine bevorzugte Behandlung haben die Flatscher-Kinder nicht zu erwarten. Das wollen Anna und Sophia auch gar nicht. «Aber Feedback von ihm ist für uns das Wichtigste!» Natürlich wisse im Swiss-Ski-Kader jeder, wer ihre Mutter und ihr Vater sind. «Wobei der Name Flatscher mehr Eindruck macht als Nef, aber das liegt daran, dass der vom Papi bei unseren Kolleginnen präsenter ist», sagt Sophia lachend.