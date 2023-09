Liebe Sophie, du äusserst dich öffentlich für das neue Kita-Gesetz. Was genau sind deine Beweggründe?

Für Familien in der Schweiz verschlingt die monatliche Rechnung für die Kinderkrippe durchschnittlich 35 Prozent des Einkommens - in keinem anderen Land der Welt müssen Eltern einen so grossen Teil ihres Lohnes für die familienergänzende Kinderbetreuung ausgeben. Der Nationalrat hat im Frühjahr vorbildlich gehandelt, ein schönes Gesetz vorgelegt, an dem über drei Jahre getüftelt wurde, mit Einbezug aller Parteien. Die Eltern sollten bei den Kitakosten vom Bund zu 20 Prozent entlastet werden. Und was macht jetzt der Ständerat? Er kommt als letzter durch die Tür und wirft alles ohne jede Not über den Haufen. Gefühlsmässig wie beim Filmende vom 'Tanz der Vampire', man jubiliert über die gerettete Sarah, bis die Kamera hineinzoomt und die frischen Vampir-Spuren an ihrem Hals enthüllt. Oh nein! Darum müssen wir jetzt Druck machen und sie unbedingt umstimmen, dafür gibt es eine Petition, für diese werbe ich leidenschaftlich.