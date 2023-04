Algorithmen beeinflussen die Meinungsbildung

Trotzdem bleibt es für Kinder und Jugendliche – genauso wie für manchen Erwachsenen – schwierig, nicht in den Strudel von Falschmeldungen zu geraten. Grund dafür sind unter anderem die Algorithmen, die sozialen Netzwerken zugrunde liegen. Sie entscheiden darüber, was einem Nutzer angezeigt wird und was nicht – und haben entsprechend einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung und Meinungsbildung. Je stärker sich ein Nutzer für ein Thema interessiert, desto mehr solcher Meldungen werden ihm angezeigt. Im besten Fall sind das Tanz-Videos und Schmink-Tutorials, im schlechtesten schockierende Verschwörungstheorien. «Wer also mit einen Fake-News-Beitrag interagiert, bekommt immer mehr ähnliche Meldungen», erklärt Lulzana Musliu.