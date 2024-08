Was für ein Jahr für die SRF-Moderatorin Tama Vakeesan (36): Im März gab sie ihrem Verlobten Jerome James in einer traditionellen tamilischen Hochzeit im Tempel der Sri Manonmani Ampal in Trimbach SO das Jawort und nun kommt auch schon der Nachwuchs. Die Baby-News verkündete Vakeesan in der von ihr moderierten Sendung «Puls».