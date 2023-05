Diese Stars wollen ihren Kids kein Vermögen vererben

Bill Gates (67) will bis zu seinem Tod 90 bis 95 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Seine drei Kinder sollen demnach nur einen «winzigen» Teil erben. Dies soll sie dazu animieren, ihren eigenen Weg zu finden und selbständig zu arbeiten. Gates findet: «Man tut den Kindern keinen Gefallen, wenn man ihnen grosse Geldsummen zur Verfügung stellt. Es verzerrt alles, was sie tun können.» Nun, darüber, was eine grosse Geldsumme ist, lässt sich offensichtlich streiten. Der «winzige» Teil des Vermögens, das an die Kinder übergehen soll, beträgt nämlich je 10 Millionen Dollar.