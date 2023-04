Stéphanie Berger muss sich vor dem Mütter-Burnout schützen

Schwierige Zeiten für Stéphanie Berger. Vor wenigen Wochen erkrankte die Ex-Miss-Schweiz und Ex-Comedienne schwer. «Mir ging es so schlecht wie noch nie», sagte die 45-Jährige in einem Reel, das sie vor zwei Wochen auf Instagram veröffentlichte. Der Grund: Berger litt an einer schweren Influenza B Grippe.