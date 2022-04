Schwierige Schwangerschaft

Der Versuch verlief erfolgreich, doch ein Spaziergang ist das Mutterglück nicht. Mehrfach erlitt Stéphanie Berger während ihrer zweiten Schwangerschaft Blutungen und war überzeugt, erneut ihr Kind zu verlieren. Als sie an Weihnachten 2021 wiederholt Komplikationen hatte, wandte sie sich direkt an ihr ungeborenes Kind. «Ich sagte ihm: ‹Hör mal zu – Ich trage meinen Teil bei, aber ich lasse mich von dir nicht in eine Opferrolle drängen›.» Diese Aussprache habe gewirkt und alles verändert. Seither sind ihre Werte tipptopp und es geht ihr körperlich viel besser.