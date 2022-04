Der Vater des Ungeborenen ist CEO eines Immobilienunternehmens aus Deutschland. In der Öffentlichkeit kennt man weder sein Gesicht noch seinen Namen. «Das soll auch so bleiben», sagt Berger. Dennoch verrät sie: «Auch ihm wurde einst prophezeit, er werde eine bekannte Schweizerin heiraten.» Vor zwei Jahren buchte er ein Coaching für Auftrittskompetenz bei Stéphanie Berger. «Schon während des ersten Telefonats passierte etwas zwischen uns.» Drei Tage nach dem ersten Treffen sind die beiden ein Paar. Er tritt in Stéphanie Bergers Leben, als die Coronapandemie ihre hart erarbeitete Selbstständigkeit über den Haufen wirft. «Er war von Anfang an bedingungslos für mich da. Dieser Mann ist wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.» Es dauert nicht lange, da lernt er auch Giulien kennen. «Wenn ich die beiden zusammen sehe, geht mir das Herz auf. Sie verstehen sich grossartig! Und er passt perfekt in unser gut funktionierendes Patchwork-System. Wäre es nicht so, hätte ich mich gar nicht erst darauf eingelassen.»