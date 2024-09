«Ich sass damals daheim und war in Kurzarbeit. Für mich als Machertyp der blanke Horror. Irgendwann habe ich aus Langeweile ein Video gedreht und es hochgeladen.» Mit Erfolg. Im Eiltempo wird er zum Onlinestar. Heute folgen dem Glarner auf Social Media kumuliert über 250'000 Menschen, seine Inhalte werden millionenfach geliket. «Zu Beginn wurde ich von Berufskollegen belächelt, und ich zweifelte an mir. Dass es jemals ein solches Ausmass annehmen würde, ich meinen Job an den Nagel hängen und davon leben könnte, hätte ich nie zu träumen gewagt.»