Färben ist erst ab 16 erlaubt

Sarahs Schock über das Umstyling ihres Sohnes ist nicht unbegründet: Es ist nämlich sogar verboten, Kindern unter 16 Jahren die Haare zu färben. So sagt die Kindercoiffeuse Marija vom Salon Nilu in Kreuzlingen dann auch klar: «Chemische Behandlungen von Kinderhaaren kommen bei uns nicht in Frage.» Sie habe es zum Glück aber auch erst ein- bis zweimal erlebt, dass Eltern ihren Kindern Strähnchen färben lassen wollten.