So wahrt man den Familienfrieden am Weihnachtstisch

Stress produziert jedoch gar nicht mal so oft das oppulente Menü. Nicht selten sind es zwischenmenschliche und familieninterne Themen, die für angespannte Stimmung sorgen. Auch hier weiss die Autorin des Buches «Seelen-Detox – wie wir uns von negativen Verhaltensmustern lösen» Rat. «Eine ungemütliche Stimmung durch Differenzen lässt sich am Weihnachtsabend umgehen, wenn man einfach ruhig und bei sich bleibt. Man weiss es ja. Alle Jahre wieder. Sie sind alle, wie sie sind, und lassen sich nicht ändern. Das muss man an Weihnachten auch nicht alles wieder aufwärmen. Alle, die nerven, haben schliesslich auch ihr eigenes Päckchen zu tragen. Also versuchen wir uns nicht ärgern zu lassen, atmen tief durch, drücken am Ende des Abends alle ganz fest, winken Adieu und räumen dann tiefenentspannt bei netter Musik den ganzen Karsumpel wieder auf.»