Er hat seine Mutter als Teenager verloren

Benjamin Giezendanner: «Wenn es mir schlecht geht, rede ich mit ihr»

Vreni Schneider, Beat Schlatter & Benjamin Giezendanner wurden in jungen Jahren zu Halbwaisen. In unserer Serie zum Muttertag vom 14. Mai sprechen sie über ihre Gefühle, kramen in Erinnerungen und erzählen, was sie ihren Müttern gern noch gesagt hätten.