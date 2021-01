Ein unerfüllter Kinderwunsch kann eine Familie extrem belasten. Selbst wenn bereits ein Kind da ist, so wie bei Tanja Szewczenko, 43. Vor zehn Jahren kam ihre Tochter Jona zur Welt. Dann liessen sich die deutsche Schauspielerin («Unter uns», «Alles was zählt») und ihr Ehemann Norman Jeschke, 41, ein paar Jahre Zeit, bevor sie sich an die weitere Familienplanung machten.