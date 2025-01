Tanya König wird zum ersten Mal Mutter

In welcher Kategorie die Moderatoren selbst am liebsten ausgezeichnet würden? «Als Gesicht des Jahres natürlich», sagt er lachend. Sie überlegt: «In der Kategorie Brückenbauerin.» Wer am Ende als Durchstarterin, Überflieger, Brückenbauer oder Mutmacherin ausgezeichnet wird, bleibt ein Geheimnis. Sicher ist, dass das Publikum ein eingespieltes Moderationsteam erleben wird – charmant, spontan und voller Glamour.