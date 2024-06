Teenies können offiziell nichts dafür, dass sie uns nicht folgen!

Was es wirklich heisst, gegen eine Wand zu reden, wissen Eltern von Teenagern wohl am besten. Egal, wie nett oder streng man Jugendliche um etwas bittet, sie scheinen weder Mutter noch Vater zu hören. Ein Verhalten, das absolut zurecht so manche Eltern an den Rand des Wahnsinns treibt.