«Heute fehlt oft der Biss»

Melanie Molitor ist gerade dabei, ihre Enkelin zu verwöhnen. «Dafür sind Grosseltern doch da», sagt sie und packt mit Lia das neueste Geschenk, ein Zahnarzt-Spielset, aus. Dennoch hört sie zu und übernimmt sogleich.

Melanie Molitor: Das Wichtigste ist, dass Eltern involviert sind. Für Kinder ist es wichtig, Vertrauenspersonen um sich zu haben. So lernen Eltern den Sport kennen. Und lernen, welche Erwartungen sie an die Kinder stellen können.

Martina Hingis: Genau. Wie will man Kinder verstehen, wenn man nicht weiss, was sie beschäftigt und antreibt?