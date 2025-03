Theo Salis ist der jüngste Podcaster der Schweiz

Was ist dein Traum?

In Afrika einem Löwen beim Jagen zuzuschauen. Der Leu ist mein Lieblingstier: Er ist so majestätisch, besonders seine Mähne imponiert mir. Ausserdem möchte ich gern ein Buch zu «Theo erzählt» machen, einen Prototyp gibts schon. Jetzt suchen wir per Crowdfunding finanzielle Unterstützung.

Worauf bist du stolz?

Darauf, dass ich schon mit sechs Jahren mit meinem Papa Podcasts gemacht habe. Bis jetzt gibts 59 Folgen «Theo erzählt». Kürzlich wurde ich zu einem Live-Podcast eingeladen, bei dem es um den Tukan ging. In meiner 60. Folge will ich über den Steinbock sprechen. Ich bin schon dran, so viele Fakten wie möglich zusammenzusuchen.

Was motiviert dich?

Ich finds toll, dass ich anderen Kindern Tierwissen näherbringen kann. Oft treffe ich Leute, die erstaunt fragen: «Was, du bist der echte Theo?» Das ist komisch und lustig. Ich bin jetzt elf Jahre alt, aber mein Publikum bei Auftritten ist immer noch so alt wie ich zu der Zeit, als ich mit «Theo erzählt» begonnen habe.