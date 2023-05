Ablenkung vermeiden

Das hängt davon ab, wie eure Wohnung eingeteilt ist. Bei uns passiert man auf dem Weg zum Esstisch den Fernseher. Was zuverlässig dazu führt, dass mindestens eins der Kinder findet, man könnte doch mal schauen was gerade so läuft. Noch vor dem Frühstück. Und natürlich vor dem Anziehen. Also: Legt das Outfit für den Tag gleich dort parat, wo das Kind aufwacht. Oder bei der Toilette, wenn es dort als erstes hin muss. Hauptsache, es gibt an dem Ort keine Spielsachen, Fernseher oder sonst etwas, das sie zuverlässig davon ablenkt, vorwärts zu machen.