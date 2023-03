Suri hingegen verbrachte fast ihre gesamte Kindheit und Jugend ohne Vaterfigur. Und ein Papa schien ihr auch nie zu fehlen. Die Quelle sagt: «Von einer alleinerziehenden Mutter in New York aufgezogen zu werden, hat Suri zu dem gemacht, was sie ist. Katie hat Suri immer an erste Stelle gesetzt und Suri liebt ihre Mutter mehr als alles andere. Sie ist ein kluges Mädchen und entwickelt sich zu einer sehr intelligenten, reifen Frau. Sie hat eine sehr enge Gruppe von loyalen Freunden und weiß genau, woher sie kommt.»