Eine Ärztin erklärt, wann Vergiftungen bei Kindern gefährlich sind

Was raten Sie in diesen Fällen?

Das kommt natürlich sehr darauf an. Oft können wir Entwarnung geben. Putzmittel, die man in den gängigen Läden bekommt, sind meist ungefährlich. Kinder merken ja auch schnell, dass das Mittel nicht gut schmeckt und hören dann auf weiter zu trinken. Wenn es wirklich mal etwas zu viel davon getrunken hat, kann es sein, dass es zu Bauchweh, Übelkeit und Erbrechen kommt. Das ist in den meisten Fällen zwar mühsam, aber nicht gefährlich. Sehr selten kann es passieren, dass es zu Schaumbildung im Magen kommt, welcher, im schlimmsten Fall, in die Lunge gelangt. In diesem Fall gehört das Kind natürlich sofort in ärztliche Behandlung. Um das zu vermeiden, kann möglichst rasch nach der Einnahme ein Entschäumer verabreicht werden.