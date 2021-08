Auch gegenüber der Aargauer Zeitung brach er schon Lanzen für die unbezahlte Arbeit, die in den meisten Schweizer Haushalten immer noch Frauensache ist: «Hausmann zu sein, ist sehr streng. Das Putzen, Saugen, den Kindern Essen zu geben, die Wäsche. Man weiss am Abend, was man am Tag gemacht hat.» Er habe noch nie im Leben so viel gearbeitet, wie jetzt. «Aber ich möchte das alles nicht missen, es ist eine so schöne Zeit.»