Schwingerkönig Nöldi Forrer sagt Ja

«Ein herzensguter Mensch»

Vor dem Buffet mit Rindsfilet, Nüdeli, Pommes und Gemüse heissts für den Ex-Schwinger: a d Arbet. Auf der Bühne steht ein Bierfass, Nöldi ist für den Anstich verantwortlich. Eine Reminiszenz an das Winterthurer Oktoberfest 2023: Dort oblag ihm dieselbe Aufgabe, in Lederhosen. Dabei lernt er Seraina kennen. Sein erster Gedanke: «E Hübschi, mit grosser Ausstrahlung.» Eine Woche später besucht er mit einem Kollegen an der Olma die Gin-Bar, die Seraina betreut – in jener Nacht machts klick. Seraina gesteht dem Käsermeister, dass sie bis vor Kurzem keinen Käse ass. Er: «Gut so.» Und dass sie von Schwingen keine Ahnung hat. Seither waren die beiden an vielen Schwingfesten und Spielen des FC Winterthur – Seraina sitzt in dessen Beirat.