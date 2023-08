Schulfreunde? Um Himmels willen! Weshalb sollten Menschen einem nahestehen, mit denen man vor einem halben Jahrhundert zufällig den Heimatkundeunterricht besuchte? «Weisch no …?» Was hätten wir uns noch zu sagen ausser dem bemühten Versuch, an längst Vergangenes anzuknüpfen? Und was soll ich erzählen, wenn mir im Tram unversehens eine Kameradin aus der Parallelklasse von 1977 gegenübersitzt? Ihr Name ist mir entfallen. Und sie brösmelt, wie im Bernbiet üblich, ein verlegenes «Hey, tschou …! Wie bisch ihm drin?» hervor, weil sie sich vermutlich auch an meinen Namen nicht erinnert.