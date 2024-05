Kutcher hat ebenfalls an der Universität von Iowa studiert, an der Clark Marketing studiert. Daher gilt der in Iowa geborene Schauspieler als grosser Unterstützer des jungen Basketball–Talents aus seinem Heimat–Bundesstaat. Während ihres Aufstiegs in der Women's National Basketball Association besuchte er immer wieder ihre Spiele und verfasste dazu Posts in den sozialen Medien. Beim Spiel in Los Angeles trug er eine Cap mit dem Logo der Uni, während sein Sohn Dimitri einen Kapuzenpulli von Clarks College–Basketball–Team trug, den Iowa Hawkeyes.