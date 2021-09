Uma Thurman hatte mit 15 Jahren eine Abtreibung

Sie habe ihre Eltern angerufen und gemeinsam sei man die Möglichkeiten durchgegangen. Was für die junge Uma Thurman alles andere als angenehm war. «Wir hatten noch nie über Sex gesprochen. Dies war das erste Mal und es war schrecklich für uns alle», schreibt sie. Ihre Eltern warnten sie vor den Schwierigkeiten, als Teenager alleine ein Kind grosszuziehen. Schliesslich habe die ganze Familie entschieden, dass sie eine Schwangerschaft in der damaligen Lebenssituation nicht durchstehen könne. «Wir waren uns einig, dass ein Abbruch der richtige Weg ist», so Thurman. «Trotzdem war mein Herz gebrochen.»