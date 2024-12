Doch wie meistern sie den Spagat zwischen Elternschaft und Partnerschaft? In einer Instagram-Fragerunde gab Christina Hänni ehrliche Einblicke. «Wir sind als Eltern mittlerweile immer besser eingespielt. Jetzt wollen wir an den Pärchenzeiten arbeiten», verrät sie. Die Profitänzerin gesteht aber auch offen: «Wir arbeiten beide einfach viel zu viel und da das Kind alle drei Stunden gestillt wird, sind das unsere Mini-Zeitfenster bisher. Keine Ahnung, wie das andere so schnell nach der Geburt hinkriegen!»