Stee Gfeller und Sabrina Kern teilen ihr Zuhause mit Geflüchteten

Gibt es Erlebnisse aus den vergangenen Wochen, die euch besonders in Erinnerung blieben?

Stee: Wir haben einen gemeinsamen Ausflug in den Zoo gemacht. Das war cool. Es ist generell schön zu sehen, wie die Schweiz mit der momentanen Situation umgeht. Unsere Gäste konnten gratis in den Zoo, ihnen wurde eine SIM-Card zur Verfügung gestellt und sie müssen nicht für den ÖV bezahlen. Und als wir einmal zusammen am See spazieren gingen, haben wir die vielen aufgehängten Ukraine-Flaggen entdeckt. Das war für alle ein berührender Moment und ich denke, die Ukrainerinnen und Ukrainer fühlen sich durch solche Gesten willkommen.