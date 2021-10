Unser Leben mit unerfülltem Kinderwunsch

Manuela ist damals 22, Thomas 21 Jahre alt. Knapp ein Jahr nach dem ersten Treffen ziehen die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung. 3,5 Zimmer am linken Zürichsee-Ufer. Aus dem Büro soll mal ein Kinderzimmer werden. Bis es aber so weit ist, bereist das Paar verschiedene Länder und Städte. In Bangkok, an Manuelas 24. Geburtstag, geht Thomas vor ihr auf die Knie. Ein Jahr später heiratet das Paar. Mit dem Tausch der Eheringe wollen die beiden nun eine Familie gründen.