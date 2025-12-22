Urs Kliby zeigt, wo Eselpuppe Caroline jetzt wohnt

Und trotzdem verdanken Sie Kurt Felix Ihren grossen Durchbruch. Wie das?

Zwei Jahre später stand ich in der Live-Talkshow «Bernhard-Apéro» in Zürich auf der Bühne. Da tummelten sich Theateragenten, Künstler, Unterhaltungsleute und an dem Abend auch das «Teleboy»-Team. Ich musste drei oder vier Zugaben geben, danach kam Kurt angerannt und meinte: «Jetzt bist du bereit fürs Fernsehen!» Ich sollte am folgenden Abend in Zürich ins TV-Studio kommen. Als Kurt zum damaligen Unterhaltungschef Guido Frei sagte, dass er sich unbedingt den Herrn Kliebenschädel – so hiess ich damals noch – anschauen müsse, der sei toll, reagierte der zunächst skeptisch und meinte nur: «Einer, der so heisst, kann doch nichts sein.» Doch die «Teleboy»-Sendung am 10. September 1977 schlug so dermassen ein, sie war der Auftakt zu meiner sagenhaften Karriere.