Valeria Aeschi: « Unsere Tochter hat Thomas verändert»

Aeschi wiederum war begeistert, als ihm die Medizinische Analytikerin erzählte, wie sie mit 22 Jahren allein nach Afrika ging, um dort in einem Kinderheim zu arbeiten. «Sie ist eine starke Persönlichkeit, das beeindruckt mich bis heute», sagt der HSG-Ökonom, der selber über 70 Länder bereist hat. Einen Sommer später, als das Paar eine Velotour um den Zugersee machte, zeigte ihr Aeschi die idyllisch gelegene Kapelle in Risch hoch über dem See. «Ich wusste: Hier will ich heiraten», sagt sie. Thomas Aeschi lacht. «Valeria weiss genau, was sie will.»