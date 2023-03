Geboren wurden Valerie und Violetta in München, ihre Eltern sind Deutsche, weshalb sie akzentfrei Hochdeutsch sprechen und für die Rolle überhaupt infrage kamen. Als die Zwillinge Babys waren, zog die Familie in die Schweiz. Heute gehen Valerie und Violetta in die erste Klasse der Talent-Sek in Wollerau SZ. Diese lässt ihnen genügend Zeit für den Schauspielunterricht, den sie bei der Schweizer Mimin Isabella Schmid in Zürich besuchen. Durch deren Bell Academia sind sie auch zum Casting für «Lucy ist jetzt Gangster» gekommen.