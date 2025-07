Vater-Sohn-Duo erobert die Skiakrobatik-Welt

Bereits im Alter von 15 Jahren flog Noé durch die ganze Welt, nahm an Europacup-Wettkämpfen teil. Mutter Colette (57) sagte damals zu ihm: «Wenn du dann besser bist, komme ich auch zuschauen.» Prompt steht er mit 16 Jahren das erste Mal auf dem Podest und nimmt mit 17 Jahren an den ersten Olympischen Spielen in Pyeongchang, Südkorea, teil. «Ich war froh, dass Noé immer seinen Papa dabeihatte. Und immer noch hat», erzählt Colette. Nach dem Training sitzen die beiden Männer im heimischen Wohnzimmer in Baar ZG. Ob sie nie streiten, wenn sie so oft zusammen sind? Sie schauen sich an. Und prusten los. Schliesslich sagt Michel: «Früher mehr, als Noé noch jünger war. Da musste ich ihm mit den Hausaufgaben auf den Fersen sein!» Wieder lachen die beiden. «Für uns ist es einfach normal. Aber wir grenzen das ab: Im Training ist er der Misch, und zu Hause ist er Papa», erklärt Noé.