Prinz Harry, inzwischen selbst Vater von Lilibet (2) und Archie (4), ist 2020 mit seiner Frau, Herzogin Meghan (41), in die USA ausgewandert. Seitdem haben die beiden in Interviews, einer Netflix-Doku und in Harrys Autobiografie «Reserve» die königliche Familie immer wieder attackiert. Dadurch sollen angeblich vor allem zwischen William und Harry grosse Spannungen aufgekommen sein.