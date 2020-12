Da reicht es auch der Jüngsten. «Es ist ein sehr trauriges Weihnachten», schimpft Harper empört. Das will ihre Mutter aber nicht so stehen lassen und erwidert: «Es ist doch keine traurige Weihnacht, es ist eine wunderbare Weihnacht!» um aber nur eine Sekunde später komplett die Geduld zu verlieren. In diesem ganzen Chaos haben nämlich auch die drei Familienhunde beschlossen, durchzudrehen. «Hebe einen Hund hoch!», schreit sie Cruz an, der sogleich pariert. Spätestens bei dieser Szene merken wir grölend: Diese Frau ist ein ganz normaler Mensch, der es irgendwie durch das chaotische Leben mit Kindern schaffen muss. Erfrischend!