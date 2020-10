Heutzutage handhaben die Royals die Ausbildungs-Situation etwas anders. So reihen sich George und Charlotte morgens im Klassenzimmer neben ihren Schulkolleginnen- und kollegen ein. Auch in Schweden hält man nichts mehr vom isolierten Schulbetrieb im Palast. So besucht auch die zukünftige Königin Schwedens, Estelle, 8, eine recht normale Schule. Doch auch sie bereitet sich auf ihr zukünftiges Erb-Job-Profil vor. Wie Kronprinzessin Victoria und Ehemann Daniel das angehen – hier sind vier Erziehungsgrundsätze aus dem schwedischen Palast: