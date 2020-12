Alba sitzt bei Tageslicht in ihrem Daheim in Los Angeles, Obama wegen der Zeitverschiebung im Schein einer Tischleuchte in Washington D.C. Anlass für den Anruf ist sein neues Buch «Ein verheissenes Land». Doch bevor sie darauf zu sprechen kommen, will der einst mächtigste Mann der Welt wissen, wie es Albas Familie geht. «Sie halten durch, wissen Sie, mit COVID… Und der Zweijährige ist jetzt windelfrei!», antwortet die dreifache Mutter. Dafür gibts von Obama ein Daumen hoch und einen herzhaften Lacher. Dann gibt die «Sin City»-Darstellerin aber zu, dass sie noch immer das Töpfchen im Wohnzimmer bereitstehen hätten – zur Sicherheit. Jetzt, da sie wegen der Pandemie keinen Besuch empfingen, sei dies aber in Ordnung.