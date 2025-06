Von der Grosstante royal gedrillt

Annes Schule trägt bereits Früchte

Einen ersten Crashkurs in Fragen der Etikette erhielt Charlotte schon vor Monaten von ihrer Grosstante: So lehrte die grosse der kleinen Prinzessin, wie sie sich als Mitglied der Königsfamilie zu verhalten hat. In der Praxis zeigte Charlotte das Gelernte kurz darauf, als sie mit Mutter Kate und deren Schwester Pippa den Herren-Tennisfinal in Wimbledon besuchte.