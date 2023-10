Vornamen «Harry» und «Meghan» sind bei Eltern immer weniger beliebt

Immer weniger Eltern nennen ihr Kind «Harry» oder "Meghan»

Wie das Portal «BabyCentre» berichtet, wurden in den vergangenen Jahren vor allem sehr viele «Harrys» registriert. Der Name war offenbar sehr beliebt. Das hat sich inzwischen allerdings geändert. Der Name ist in den vergangenen Monaten von Platz 13 der beliebtesten Babynamen Grossbritanniens auf Platz 23 gerutscht. Auch der Name «Meghan» kam offenbar bei Weitem nicht mehr so gut bei den jungen Eltern an, wie noch im vergangenen Jahr.