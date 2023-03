Prinzessin Madeleine kann neue berufliche Herausforderungen annehmen

Das gute Kinderbetreuungssystem in Schweden erlaubt es Eltern, Beruf und Familie viel einfacher zu vereinbaren, als in anderen Ländern. Die Ganztagesbetreuung ist der Normalfall. Kein Kind fühlt sich ausgeschlossen, wenn es in die Tagesschule geht und alle anderen Kinder sich zuhause zum Spielen verabreden können. Denn in Schweden sind sowieso alle Kinder in der Tagesschule und spielen dort.