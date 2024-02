Schliessen sich Mutterschaft und Karriere aus?

Nein. Sonst müssten sich Vaterschaft und Karriere ja auch ausschliessen. Es ist für Mütter aktuell einfach noch mit grösseren Anstrengungen verbunden. Unter anderem, weil viele von uns noch mit den alten Rollenbildern aufgewachsen sind und sich diese bei den meisten von uns einfach immer noch im Unterbewusstsein befinden. Sich das als Paar klarzumachen, es entgegen dem Strom anders zu machen, diese neue Realität auch bei Jobverhandlungen und innerhalb der Familie durchzusetzen, ist Schwerstarbeit.



Was muss politisch passieren, damit weniger Mütter ausbrennen?

Wo soll ich anfangen? Ich finde es zum Beispiel eine Zumutung, dass werdende Mütter hierzulande arbeiten müssen, bis die Wehen einsetzen. Natürlich ist Schwangerschaft keine Krankheit, aber der Prozess, der in unseren Körpern passiert, ist immens und für viele Frauen sehr, sehr anstrengend. Trotzdem wird von uns erwartet, dass wir weiter funktionieren, als hätten wir keine dicken, schmerzenden Füsse oder Rückenschmerzen und müssten nicht jede Nacht mindestens fünf Mal aufs WC. Das führt dazu, dass viele schon total erschöpft in die Geburt und dann ins Wochenbett starten. Keine guten Voraussetzungen für das, was da auf einen zukommt. Und dann diese lächerlichen zwei Wochen Vaterschafts- und 14 Wochen Mutterschaftsurlaub! Wie sollen bitte zwei Wochen reichen, um in der Vaterrolle anzukommen und wirklich zu verstehen, was es heisst, sich 24/7 um ein Kind zu kümmern? Vor allem, wenn die Mutter in dieser Zeit aufgrund des Stillens quasi immer da sein muss. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt: laut WHO wäre es das beste für Kinder, sechs Monate gestillt zu werden, aber wir sollen nach 14 Wochen wieder arbeiten?! Ich könnte hier noch endlos Dinge aufzählen, aber dafür reicht der Platz nicht. Deshalb schliesse ich damit: Einer der hilfreichsten ersten Hebel wäre es, endlich eine angemessene Elternzeit für beide einzuführen. Und da soll mir keiner mit den Kosten kommen. Ein Land, das innerhalb kürzester Zeit 209 Milliarden auftreiben kann, um eine Bank zu retten, und jährlich fast 6 Milliarden in die Armee buttern kann, hat sicher auch genug Geld, um es in die Menschen zu investieren, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft durch Nachwuchs am Leben erhalten. Und wenn wirklich keins zu finden ist, sollte man sich dringend Gedanken zur aktuellen Verteilung und Priorisierung machen.