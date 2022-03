Natürlich bleibt mir das Herz stehen, wenn mein kleiner Sohn alleine oben auf der Rutschbahn steht, mir zuwinkt, sich plumpsen lässt und im vollen Karacho runterdüst. Auch überkommt mich die Angst, wenn er alleine auf dem Klettergerüst Kapriolen macht oder es für eine gute Idee hält, mit Anlauf auf einen riesigen glitschigen Felsen zu springen. Logisch also, dass ich am liebsten pausenlos einschreiten und den Kleinen retten will.